МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену

После этого, в июле, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств. Норвежская сторона в лице пресс-секретаря МИДа Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между королевством и Россией не может быть расторгнут. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.