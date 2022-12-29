МИД назвал неприемлемым усложнение Норвегией доступа к Шпицбергену
Россия не приемлет дискриминационный подход Норвегии по ужесточению условий работы российских организаций на архипелаге Шпицберген и в его водах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вводимые норвежской стороной в нарушение принципов и положений Договора о Шпицбергене 1920 г. меры затрагивают уже все основные области, на которых зиждется многолетнее и реализуемое в полном соответствии с международным правом российское присутствие на архипелаге – угледобычу, туризм, науку», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
Дипломат отметила один из таких примеров. В частности, судну, несмотря на своевременное направление соответствующего уведомления норвежской стороне о его заходе, фактически закрыт доступ в российский поселок Баренцбург.
Захарова добавила, что российская сторона не приемлет подобный «дискриминационный подход». Российская позиция с соответствующей аргументацией неоднократно доводилась до норвежской стороны по официальным каналам, заключила она.
28 июня стало известно, что Осло отклонило заявку Москвы на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через пропускной пункт на российско-норвежской границе Стурску. На следующий день в МИД была вызвана временная поверенная в делах Норвегии в Москве Сольвейг Россебё.
После этого, в июле, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету по международным делам рассмотреть вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств. Норвежская сторона в лице пресс-секретаря МИДа Ане Хаавардсдаттер заявила, что договор между королевством и Россией не может быть расторгнут. По ее мнению, Россия и Норвегия имеют «взаимный интерес» в сохранении отношений по линии разграничения.
Осенью произошел ряд задержаний россиян по подозрению в шпионаже и незаконной съемке при помощи дронов и фотооборудования. Среди них был и Андрей Якунин, соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Следствие утверждало, что он якобы незаконно использовал дрон на острове Шпицберген.