Путин назначил прокуроров четырех новых регионов России
Президент России Владимир Путин назначил прокуроров четырех новых регионов страны, следует из указа, размещенного на официальном портале правовой информации.
Прокурором ЛНР назначен Глеб Михайлов, Запорожской области — Кирилл Осипчук, Херсонской области — Андрей Петров, ДНР — Андрей Спивак. Прокуроры назначены президентом на пятилетний срок.
В начале ноября генпрокурор Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Этот приказ предусматривает формирование аппаратов прокуратур указанных регионов, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. С 19 октября в четырех регионах введено военное положение.