МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за инцидента с ракетой
Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим был вызван в МИД республики из-за инцидента с украинской ракетой С-300, уничтоженной в четверг силами белорусской ПВО, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.
«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — отметил он (цитата по «БелТА»).
Глаз также ответил на вопрос, не объявлялся ли кто-то из украинских дипломатов персонами нон грата. «Нет, сегодня речь об этом не шла», — добавил он.
Ранее сегодня агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.
После этого Минобороны республики сообщило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.