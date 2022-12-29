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МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за инцидента с ракетой

Ведомости

Посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим был вызван в МИД республики из-за инцидента с украинской ракетой С-300, уничтоженной в четверг силами белорусской ПВО, сообщил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз.

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — отметил он (цитата по «БелТА»).

Глаз также ответил на вопрос, не объявлялся ли кто-то из украинских дипломатов персонами нон грата. «Нет, сегодня речь об этом не шла», — добавил он.

Ранее сегодня агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.

После этого Минобороны республики сообщило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. 

Ранее по теме: Минобороны Белоруссии сообщило подробности падения украинской ракеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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