МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за инцидента с ракетой

«Мы потребовали, чтобы украинская сторона провела тщательное расследование всех обстоятельств пуска указанной ракеты и приняла исчерпывающие меры, чтобы не допустить повторения в будущем подобных инцидентов, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — отметил он (цитата по «БелТА»).