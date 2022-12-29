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Путин освободил участвующих в СВО силовиков и чиновников от декларирования доходов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым военнослужащие и силовики, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновники, командированные в новые регионы, временно освобождаются от обязанности декларировать свои доходы и расходы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ... принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач... замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, не предоставляют такие сведения», — говорится в документе.

Кроме того, в период проведения спецоперации на Украине приостанавливается публикация на сайтах госорганов, организаций и СМИ информации о доходах, расходах и имуществе российских чиновников, предоставляемой в соответствии с законом «О противодействии коррупции».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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