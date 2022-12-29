Путин освободил участвующих в СВО силовиков и чиновников от декларирования доходов

«В период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ... принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач... замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, не предоставляют такие сведения», — говорится в документе.