Путин освободил участвующих в СВО силовиков и чиновников от декларирования доходов
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым военнослужащие и силовики, принимающие участие в специальной военной операции на Украине, а также чиновники, командированные в новые регионы, временно освобождаются от обязанности декларировать свои доходы и расходы. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«В период проведения специальной военной операции... военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел РФ... принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции или непосредственно выполняющие (выполнявшие) задачи, связанные с ее проведением, на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, лица, направленные (командированные) для выполнения задач... замещающие должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность предоставлять сведения о своих доходах, не предоставляют такие сведения», — говорится в документе.
Кроме того, в период проведения спецоперации на Украине приостанавливается публикация на сайтах госорганов, организаций и СМИ информации о доходах, расходах и имуществе российских чиновников, предоставляемой в соответствии с законом «О противодействии коррупции».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.