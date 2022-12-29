Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Теперь максимальное наказание за склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование диверсионной деятельности и прохождение обучения для совершения диверсии составляет пожизненное лишение свободы. Та же санкция наступает в случае организации диверсионного сообщества. За участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.