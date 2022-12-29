Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за совершение диверсий. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно поправкам, Уголовный кодекс РФ дополняется тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем».
Теперь максимальное наказание за склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование диверсионной деятельности и прохождение обучения для совершения диверсии составляет пожизненное лишение свободы. Та же санкция наступает в случае организации диверсионного сообщества. За участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
23 декабря при одобрении закона в Совете Федерации комитет по конституционному законодательству и госстроительству оставил несколько замечаний к нему. В частности, сенаторы обратили внимание на то, что по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. Председатель комитета Андрей Клишас уточнил, что в январе законодатели решат эту проблему.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. 21 декабря нижняя палата приняла закон о пожизненном наказании за диверсии в третьем чтении.