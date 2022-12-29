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Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за совершение диверсий. Документ опубликован на портале правовой информации. 

Согласно поправкам, Уголовный кодекс РФ дополняется тремя новыми статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нем». 

Теперь максимальное наказание за склонение к диверсии и вербовку, а также за финансирование диверсионной деятельности и прохождение обучения для совершения диверсии составляет пожизненное лишение свободы. Та же санкция наступает в случае организации диверсионного сообщества. За участие в нем грозит до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

23 декабря при одобрении закона в Совете Федерации комитет по конституционному законодательству и госстроительству оставил несколько замечаний к нему. В частности, сенаторы обратили внимание на то, что по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. Председатель комитета Андрей Клишас уточнил, что в январе законодатели решат эту проблему.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. 21 декабря нижняя палата приняла закон о пожизненном наказании за диверсии в третьем чтении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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