Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за диверсии

В то же время у комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству были замечания к одобренному закону. В частности, председатель комитета Андрей Клишас назвал неправильным, что в документе по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. Он уточнил, что в январе законодатели решат эту проблему.