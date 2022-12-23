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Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за диверсии

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает наказание за диверсию. Трансляция велась в официальном сообществе верхней палаты во «ВКонтакте».

Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы последует за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Та же ответственность наступит в случае прохождения обучения для совершения диверсии.

Кроме того, пожизненное наказание предусмотрено за создание диверсионного сообщества. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

В то же время у комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству были замечания к одобренному закону. В частности, председатель комитета Андрей Клишас назвал неправильным, что в документе по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. Он уточнил, что в январе законодатели решат эту проблему.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. 21 декабря нижняя палата приняла закон о пожизненном наказании за диверсии в третьем чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона является «принципиально важным шагом» для защиты страны. Он также указал на продолжающуюся спецоперацию и прибывающих в РФ беженцев. Кроме того, добавил Володин, Россия остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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