Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за диверсии
Совет Федерации одобрил закон, который ужесточает наказание за диверсию. Трансляция велась в официальном сообществе верхней палаты во «ВКонтакте».
Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ. Согласно документу, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы последует за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Та же ответственность наступит в случае прохождения обучения для совершения диверсии.
Кроме того, пожизненное наказание предусмотрено за создание диверсионного сообщества. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.
В то же время у комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству были замечания к одобренному закону. В частности, председатель комитета Андрей Клишас назвал неправильным, что в документе по ряду составов неоконченные преступления наказываются более строго, чем оконченные. Он уточнил, что в январе законодатели решат эту проблему.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. 21 декабря нижняя палата приняла закон о пожизненном наказании за диверсии в третьем чтении.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие закона является «принципиально важным шагом» для защиты страны. Он также указал на продолжающуюся спецоперацию и прибывающих в РФ беженцев. Кроме того, добавил Володин, Россия остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан.