Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

В рамках принятого закона будут внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят быстро блокировать материалы, которые содержат инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов. Данная информация будет признана запрещенной. Кроме того, приняты в третьем чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма.