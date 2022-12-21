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Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии

Ведомости

Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы «за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с принятым законом, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы последует за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Аналогичное наказание предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию. Также за создание диверсионного сообщества последует пожизненное наказание. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.

В рамках принятого закона будут внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят быстро блокировать материалы, которые содержат инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов. Данная информация будет признана запрещенной. Кроме того, приняты в третьем чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от «Единой России» и руководители других фракций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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