Госдума приняла закон о пожизненном наказании за диверсии
Госдума в третьем чтении приняла закон, предусматривающий уголовное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы «за склонение, вербовку или иное вовлечение в диверсионную деятельность», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны. Наказание для диверсантов будет максимально жестким», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В соответствии с принятым законом, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы последует за содействие, вовлечение, финансирование диверсионной деятельности. Аналогичное наказание предусмотрено за прохождение обучения с целью совершить диверсию. Также за создание диверсионного сообщества последует пожизненное наказание. Участникам такого сообщества будет грозить до 10 лет лишения свободы, за пособничество в совершении диверсии — от 10 до 20 лет.
В рамках принятого закона будут внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые позволят быстро блокировать материалы, которые содержат инструкции о способах и методах незаконного изготовления боеприпасов. Данная информация будет признана запрещенной. Кроме того, приняты в третьем чтении поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, а также используемых для финансирования терроризма.
Законопроект был внесен в Госдуму 8 декабря. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от «Единой России» и руководители других фракций.