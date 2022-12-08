В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии

Согласно законопроекту, за склонение к диверсии последует наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, за прохождение обучения с целью совершить диверсию гражданину будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Также за создание диверсионного сообщества последует наказание в виде пожизненного заключения. До 10 лет лишения свободы будет грозить участникам диверсионного сообщества.