В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за диверсии
В Госдуму внесли законопроекты, целью которых является усиление ответственности за диверсионную деятельность, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Авторами инициативы стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, все депутаты от «Единой России» и руководители других фракций.
«Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ, установив уголовную ответственность за содействие диверсионной деятельности, вовлечение, призывы и склонение к финансированию диверсионных актов. Также предполагается сделать уголовно наказуемым обучение диверсионным актам и создание всякого рода преступных сообществ с целью совершения диверсий», — говорится в сообщении.
Согласно законопроекту, за склонение к диверсии последует наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, за прохождение обучения с целью совершить диверсию гражданину будет грозить наказание вплоть до пожизненного заключения. Также за создание диверсионного сообщества последует наказание в виде пожизненного заключения. До 10 лет лишения свободы будет грозить участникам диверсионного сообщества.
В Госдуме сообщили, что вносятся изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В нижней палате парламента подчеркнули, что такой шаг поможет «оперативно блокировать материалы, касающиеся призывов к совершению диверсий <...> эта информация будет признана запрещенной».
Вместе с тем изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за неисполнение запрета на распространение вышеупомянутой информации штрафы будут достигать 1 млн руб. «Кроме того, вносятся поправки в закон о противодействии легализации средств, добытых преступным путем, и средств для финансирования терроризма», — сообщили в пресс-службе Госдумы.
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