Кадыров заявил, что принял извинения Ватикана за слова о жестокости чеченцев
Чечня принимает официальное заявление от Ватикана с извинениями за высказывания папы римского Франциска в адрес, в частности, чеченцев, заявил глава региона Рамзан Кадыров.
«Нам приятно, что они осознали свою ошибку и приносят свои извинения. Мы принимаем извинения, но говорим всем: <…> не трогайте чувств чеченцев. Мы за это несем ответственность», — сказал Кадыров (цитата по ТАСС).
28 ноября пара римский Франциск, комментируя конфликт на Украине, заявил, что считает чеченцев и бурятов самой «жестокой частью российских войск». «Если есть люди-мученики, то должны быть и те, кто их мучает», — добавил он. При этом в тот же месяце понтифик назвал русский народ великим и заявил, что из-за конфликта между Россией и Украиной он находится между двух народов, которые любит.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что его заявления демонстрируют не просто русофобию, но и запредельное извращение истины. «Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — отмечала она. После этого Ватикан принес официальные извинения за слова Франциска.
Ранее в декабре дипломат сообщила, что Россия получила от государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина извинения. Умение признавать свои ошибки все реже встречается в международном общении и это показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседника, добавила она, подчеркнув, что такой подход вызывает искреннее уважение.