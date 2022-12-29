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Политика

Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля

Ведомости

В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает газета Times of Israel.

Нетаньяху принес присягу в 37-м правительстве Израиля, пообещав, что его праворелигиозная коалиция обеспечит политическую стабильность в стране. Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции.

Согласно коалиционным соглашениям, подписанным между партией Нетаньяху «Ликуд» и каждой из его пяти партий-партнеров, новое правительство будет уделять приоритетное внимание всеобъемлющей судебной реформе, борьбе с ростом стоимости жизни, а также дальнейшей централизации ультраортодоксального контроля над государственными еврейскими службами.

Выступая на пленуме кнессета перед вотумом доверия, Нетаньяху представил три главных приоритета для своего нового правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры — с акцентом на соединение периферии с центром страны и восстановление внутренней безопасности и управления.

Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле. Ранее президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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