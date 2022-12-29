Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля

Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле. Ранее президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность.