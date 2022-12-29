Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля
В Израиле привели к присяге перед парламентом новое правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает газета Times of Israel.
Нетаньяху принес присягу в 37-м правительстве Израиля, пообещав, что его праворелигиозная коалиция обеспечит политическую стабильность в стране. Доверие правительству подтвердили 63 из 64 членов коалиции.
Согласно коалиционным соглашениям, подписанным между партией Нетаньяху «Ликуд» и каждой из его пяти партий-партнеров, новое правительство будет уделять приоритетное внимание всеобъемлющей судебной реформе, борьбе с ростом стоимости жизни, а также дальнейшей централизации ультраортодоксального контроля над государственными еврейскими службами.
Выступая на пленуме кнессета перед вотумом доверия, Нетаньяху представил три главных приоритета для своего нового правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры — с акцентом на соединение периферии с центром страны и восстановление внутренней безопасности и управления.
Нетаньяху возглавлял правительство с 1996 по 1999 г., а затем с 2009 до 2021 г., поставив рекорд по пребыванию в этой должности в Израиле. Ранее президент России Владимир Путин поздравил Нетаньяху со вступлением в должность.