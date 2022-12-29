Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине

28 октября он сообщил, что в результате обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 военнослужащих одного из чеченских подразделений. После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждал глава Чечни.