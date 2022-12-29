Кадыров анонсировал более жесткий второй этап операции «Возмездие» на Украине
Второй этап операции «Возмездие», проводимой в рамках спецоперации на Украине, уже готовится, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается», — отметил Кадыров (цитата по «РИА Новости»).
В конце октября Кадыров заявил, что на Украине ведется специальная военная операция «Возмездие». По словам главы республики, с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении участники этой операции «средствами огневого поражения» уничтожили 657 бойцов, ранили 300. Также уничтожено 40 единиц специальной военной техники.
28 октября он сообщил, что в результате обстрела в Херсонской области в начале недели погибли 23 военнослужащих одного из чеченских подразделений. После этого чеченские военные в качестве «акта возмездия» устроили вылазку, уничтожив до 70 человек личного состава ВСУ, утверждал глава Чечни.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.