Путин заявил о формировании справедливого миропорядка силами России и Китая
Международное сотрудничество РФ и Китая служит формированию справедливого миропорядка. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Координация Москвы и Пекина на международной арене <...> служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка», — сказал глава государства.
Путин добавил, что страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Он также указал на давление и провокации со стороны Запада. По словам российского лидера, в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».
Путин заявил, что отношения РФ и Китая являются лучшими за всю историю. Он назвал их образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке. Президент РФ также обратил внимание, что отношения двух стран «выдерживают все испытания».
30 декабря Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры по видеосвязи. В Кремле анонсировали встречу двух лидеров накануне, 29 декабря. Вступительные слова они произнесут публично, затем переговоры продолжатся в закрытом формате.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государств намерены обсудить вопросы, касающиеся двусторонних российско-китайских отношений, также лидеры обсудят «острые региональные проблемы». Некоторые из этих тем «ближе к России», а некоторые — «ближе к Китаю», пояснил он.