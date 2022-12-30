Путин заявил о формировании справедливого миропорядка силами России и Китая

Путин добавил, что страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Он также указал на давление и провокации со стороны Запада. По словам российского лидера, в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».