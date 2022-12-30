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Путин заявил о формировании справедливого миропорядка силами России и Китая

Ведомости

Международное сотрудничество РФ и Китая служит формированию справедливого миропорядка. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Координация Москвы и Пекина на международной арене <...> служит формированию справедливого, основанного на международном праве миропорядка», — сказал глава государства.

Путин добавил, что страны «одинаково смотрят на причины, ход и логику» происходящих изменений в сфере геополитики. Он также указал на давление и провокации со стороны Запада. По словам российского лидера, в таких условиях РФ и Китай продолжают отстаивать не только свои интересы, но и тех стран, которые поддерживают «подлинно демократическое мироустройство».

Путин заявил, что отношения РФ и Китая являются лучшими за всю историю. Он назвал их образцом сотрудничества крупных держав в XXI веке. Президент РФ также обратил внимание, что отношения двух стран «выдерживают все испытания».

30 декабря Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры по видеосвязи. В Кремле анонсировали встречу двух лидеров накануне, 29 декабря. Вступительные слова они произнесут публично, затем переговоры продолжатся в закрытом формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главы государств намерены обсудить вопросы, касающиеся двусторонних российско-китайских отношений, также лидеры обсудят «острые региональные проблемы». Некоторые из этих тем «ближе к России», а некоторые — «ближе к Китаю», пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных