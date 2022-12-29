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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи 30 декабря

Ведомости

Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином состоятся 30 декабря. Встреча пройдет в режиме видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь. Между двумя главами государств есть закрытая связь», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что вступительные слова лидеры произнесут публично, затем переговоры продолжатся в закрытом режиме. По его словам, планируется поднять вопросы, касающиеся двусторонних российско-китайских отношений, также лидеры обсудят «острые региональные проблемы». Некоторые из этих тем «ближе к России», а некоторые — «ближе к Китаю», уточнил Песков.

Еще в середине декабря «Ведомости» писали, что Путин и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор перед Новым годом, чтобы подвести итоги 2022 г. Подробности переговоров не уточнялись. 26 декабря в Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином.

21 декабря в Пекине состоялась встреча зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина. В ходе визита Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Позже Песков уточнил, что оно касалось «двусторонних отношений, а также международной обстановки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных