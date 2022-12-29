Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры по видеосвязи 30 декабря

Еще в середине декабря «Ведомости» писали, что Путин и Си Цзиньпин планируют провести телефонный разговор перед Новым годом, чтобы подвести итоги 2022 г. Подробности переговоров не уточнялись. 26 декабря в Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином.