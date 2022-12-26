В Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином готовятся, но о формате говорить преждевременно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — сказал он (цит. по ТАСС)
Ранее «Ведомости» сообщали, что в перед Новым годом лидеры России и Китая проведут телефонный разговор, в котором подведут итоги 2022 г. Однако подробности не уточнялись. По информации источников издания, переговоры могут пройти в режиме видеоконференцсвязи, как это было в 2021 г.
21 декабря прошла встреча зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина в Пекине. Переговоры состоялись в государственной резиденции в китайской столице. Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином были подняты вопросы взаимодействия коммунистической партии Китая и «Единой России». Также зампред Совбеза обсудил с китайским лидером взаимодействие России и Китая, в том числе в сферах экономики и промышленности.
На следующий день, 22 декабря, Путин направил послание Си Цзиньпину, оно касалось двусторонних отношений, сообщил Песков. По его словам, постоянно происходят обмены рабочими посланиями и другими сообщениями, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов.
В 2022 г. Путин и Си Цзиньпин дважды проводили очные переговоры – в феврале во время Олимпиады в Пекине и в сентябре во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). Тогда они обсуждали вопросы двусторонней и международной повестки.