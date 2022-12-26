В Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином

Ранее «Ведомости» сообщали, что в перед Новым годом лидеры России и Китая проведут телефонный разговор, в котором подведут итоги 2022 г. Однако подробности не уточнялись. По информации источников издания, переговоры могут пройти в режиме видеоконференцсвязи, как это было в 2021 г.