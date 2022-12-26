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В Кремле сообщили о подготовке к переговорам между Путиным и Си Цзиньпином

Ведомости

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином готовятся, но о формате говорить преждевременно, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Действительно, такой контакт планируется, мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим», — сказал он (цит. по ТАСС)

Ранее «Ведомости» сообщали, что в перед Новым годом лидеры России и Китая проведут телефонный разговор, в котором подведут итоги 2022 г. Однако подробности не уточнялись. По информации источников издания, переговоры могут пройти в режиме видеоконференцсвязи, как это было в 2021 г.

21 декабря прошла встреча зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина в Пекине. Переговоры состоялись в государственной резиденции в китайской столице. Медведев рассказал, что в ходе переговоров с Си Цзиньпином были подняты вопросы взаимодействия коммунистической партии Китая и «Единой России». Также зампред Совбеза обсудил с китайским лидером взаимодействие России и Китая, в том числе в сферах экономики и промышленности.

На следующий день, 22 декабря, Путин направил послание Си Цзиньпину, оно касалось двусторонних отношений, сообщил Песков. По его словам, постоянно происходят обмены рабочими посланиями и другими сообщениями, которые так или иначе передаются в ходе рабочих контактов.

В 2022 г. Путин и Си Цзиньпин дважды проводили очные переговоры – в феврале во время Олимпиады в Пекине и в сентябре во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (Узбекистан). Тогда они обсуждали вопросы двусторонней и международной повестки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных