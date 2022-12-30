В Минобороны рассказали о нанесении удара по энергообъектам Украины
Российские военные 29 декабря нанесли массированный удар по объектам военного управления, а также объектам энергетики Украины, которые обеспечивают предприятия ОПК, передает пресс-служба Минобороны.
«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также сообщили, что в результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. Из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах, заключили в министерстве.
17 декабря Минобороны сообщало, что по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. В результате удара были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.