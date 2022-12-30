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В Минобороны рассказали о нанесении удара по энергообъектам Украины

Ведомости

Российские военные 29 декабря нанесли массированный удар по объектам военного управления, а также объектам энергетики Украины, которые обеспечивают предприятия ОПК, передает пресс-служба Минобороны.

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. Из-за нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах, заключили в министерстве.

17 декабря Минобороны сообщало, что по системам военного управления, ОПК и объектам энергетики Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. В результате удара были остановлены оборонные предприятия Украины, где производили и ремонтировали вооружения.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных