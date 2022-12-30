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Песков описал, каким будет для Путина последний год перед президентскими выборами

Ведомости

В последний перед президентскими выборами год для Владимира Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Для него главное — это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы. Тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается. Поэтому, конечно, главным будут — это наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, выборы на 2024 г. уже запланированы, за ними также последует начало электоральных процессов.

В конце ноября Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».

Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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