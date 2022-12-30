Песков описал, каким будет для Путина последний год перед президентскими выборами

В конце ноября Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».