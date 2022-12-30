Песков описал, каким будет для Путина последний год перед президентскими выборами
В последний перед президентскими выборами год для Владимира Путина главными будут «дела, которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Для него главное — это субстантивная работа и осязаемые результаты этой работы. Тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается. Поэтому, конечно, главным будут — это наши дела, с которыми мы сталкивались в этом году и которые нужно завершить на 100% эффективно и победоносно», — отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, выборы на 2024 г. уже запланированы, за ними также последует начало электоральных процессов.
В конце ноября Путин заявил, что пока не решил, будет ли переизбираться на новый президентский срок. При этом отвечая на вопрос о том, каких еще целей он хотел бы достичь для России, президент сказал, что «хотелось бы реализовать те планы, о которых мы заявили, те цели, которые мы перед собой поставили по развитию страны».
Путин занимал должность президента с 2000 по 2008 г., а затем начиная с 2012 г. Последние выборы состоялись в 2018 г. Согласно действующему законодательству, президент России избирается сроком на шесть лет. В 2020 г. вступили в силу поправки к Конституции, которые дают право Путину избираться на пост в 2024 г.