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В Белгородской области назвали число погибших и пострадавших от обстрелов

Ведомости

В общей сложности с начала обстрелов Белгородской области украинскими военными погибло 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».

«Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, — это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены», — рассказал он. 

Гладков добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. В 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано порядка 7000 человек, отметил глава региона.

Ранее сегодня Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ, а также село Вязовое в Краснояружском районе. По его словам, в обоих случаях обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе снаряд попал на территорию предприятия. В Вязовом повреждения получил частный дом, многодетную семью из него переселили в безопасное место. Гладков добавил, что украинские военные также повредили линии электропередачи и газоснабжения.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января. 

Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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