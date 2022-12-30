В Белгородской области назвали число погибших и пострадавших от обстрелов

Ранее сегодня Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ, а также село Вязовое в Краснояружском районе. По его словам, в обоих случаях обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе снаряд попал на территорию предприятия. В Вязовом повреждения получил частный дом, многодетную семью из него переселили в безопасное место. Гладков добавил, что украинские военные также повредили линии электропередачи и газоснабжения.