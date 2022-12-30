В Белгородской области назвали число погибших и пострадавших от обстрелов
В общей сложности с начала обстрелов Белгородской области украинскими военными погибло 22 жителя региона, еще 100 получили ранения. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24».
«Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, — это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены», — рассказал он.
Гладков добавил, что из-за обстрелов частично или полностью разрушено более 1600 квартир и жилых домов. В 15 населенных пунктах практически не осталось жителей, эвакуировано порядка 7000 человек, отметил глава региона.
Ранее сегодня Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли Шебекинский городской округ, а также село Вязовое в Краснояружском районе. По его словам, в обоих случаях обошлось без пострадавших. В Шебекинском городском округе снаряд попал на территорию предприятия. В Вязовом повреждения получил частный дом, многодетную семью из него переселили в безопасное место. Гладков добавил, что украинские военные также повредили линии электропередачи и газоснабжения.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 21 декабря он был продлен до 5 января.
Кроме того, с 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Курской и Белгородской областях, действует средний уровень реагирования. В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях введено военное положение.