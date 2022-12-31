RT: конгрессу США предложили обсудить последствия поставок Киеву ЗРК Patriot
Аналитики предложили конгрессу США обсудить проблемы, которые могут возникнуть в связи с поставками на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot. Сводку об этом подготовили в Исследовательской службе конгресса США, с документом ознакомился телеканал RT.
«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — говорится в сводке.
По данным специалистов, потенциальные риски могут возникнуть, если вооружение возьмут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования ВС США, а передача ЗРК из запасов на территории США может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации.
Исследователи, как отмечает телеканал, предложили парламентариям обсудить, как отразится на готовности армейских и боевых командований США поставка Patriot Киеву. Авторы сводки обращают внимание и на то, будут ли союзники по НАТО передавать ЗРК Украине и против какого вооружения их можно использовать.
«С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых будет допустимо применение этих комплексов?» — цитирует RT документ.
1 декабря госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплексов Patriot также не помешают России достигнуть целей спецоперации. Он добавил, что новое вооружение станет законной целью для российских военных.
22 декабря президент РФ Владимир Путин назвал ЗРК Patriot устаревшим и не таким эффективным, как, например, российский С-300, поэтому у России найдется «противоядие» для американской техники.
Как писала газета Politico, США изучают возможность организовать обучение ВСУ управлению ЗРК Patriot на своей территории. По словам одного из источников издания, обучение на европейской базе осуществимо, но «связано с большими материально-техническими трудностями», в то время как все необходимое для этого есть на базе в Форт-Силле, штат Оклахома. С февраля украинских военнослужащих еще ни разу не отправили на обучение в США, отметило тогда издание. Один из собеседников газеты в Пентагоне подчеркнул, что длительность и сложность обучения означает, что Киев не получит Patriot еще в течение «многих месяцев».