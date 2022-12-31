RT: конгрессу США предложили обсудить последствия поставок Киеву ЗРК Patriot

Как писала газета Politico, США изучают возможность организовать обучение ВСУ управлению ЗРК Patriot на своей территории. По словам одного из источников издания, обучение на европейской базе осуществимо, но «связано с большими материально-техническими трудностями», в то время как все необходимое для этого есть на базе в Форт-Силле, штат Оклахома. С февраля украинских военнослужащих еще ни разу не отправили на обучение в США, отметило тогда издание. Один из собеседников газеты в Пентагоне подчеркнул, что длительность и сложность обучения означает, что Киев не получит Patriot еще в течение «многих месяцев».