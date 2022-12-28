Лавров: США не станут отправлять на Украину специалистов вместе с ЗРК Patriot
Вашингтон сообщил по дипломатическим каналам, что не станет отправлять на Украину своих военных специалистов вместе с ЗРК Patriot, поскольку США не намерены воевать против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала». В Кремле ранее называли эти комплексы законной военной целью, если они поступят на вооружение ВСУ.
Лавров рассказал, что Москва через посольство в Вашингтоне поинтересовалась у американской стороны, означает ли решение о передаче батареи Patriot, что там будут и американские специалисты.
«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, что именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России», – приводит его слова «РИА Новости».
Лавров добавил, что вводиться в эксплуатацию эти комплексы будут постепенно, пока не будут обучены ВСУ.
Как сообщала ранее газета Politico, США изучают возможность организовать обучение ВСУ управлению ЗРК Patriot на своей территории. По словам одного из источников газеты, обучение на европейской базе осуществимо, но «связано с большими материально-техническими трудностями», в то время как все необходимое для этого есть на базе в Форт-Силле, штат Оклахома. С февраля украинских военнослужащих еще не разу не отправили на обучение в США, отметило тогда издание. Один из собеседников газеты в Пентагоне подчеркнул, что длительность и сложность обучения означает, что Киев не получит Patriot еще в течение «многих месяцев».
1 декабря госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплексов Patriot также не помешают России достигнуть целей спецоперации. Он добавил, что новое вооружение станет законной целью для российских военных.
22 декабря президент РФ Владимир Путин назвал ЗРК Patriot устаревшим и не таким эффективным, как, например, российский С-300, поэтому у России найдется «противоядие» для американской техники.