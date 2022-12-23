Politico: США впервые с февраля могут начать обучать ВСУ на своей территории

Пентагон все еще обсуждает, проводить ли подготовку целиком или частично в США, либо же на одной из американских баз в Европе. По словам одного из источников газеты, обучение на европейской базе осуществимо, но «связано с большими материально-техническими трудностями», в то время как все необходимое для этого есть на базе в Форт-Силле, штат Оклахома.