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Politico: США впервые с февраля могут начать обучать ВСУ на своей территории

Ведомости

Вашингтон изучает возможность организовать обучение ВСУ управлению ЗРК Patriot на территории США, до это все обучающие мероприятия проводились в Восточной Европе, Германии или Великобритании, пишет Politico.

Как отмечает издание, одна из причин, почему США не спешили с выделением Киеву этих комплексов, состоит как раз в их сложности и продолжительности обучения, которая может составить несколько месяцев. Для эксплуатации одного ЗРК Patriot необходимо подготовить 90 военнослужащих.

Пентагон все еще обсуждает, проводить ли подготовку целиком или частично в США, либо же на одной из американских баз в Европе. По словам одного из источников газеты, обучение на европейской базе осуществимо, но «связано с большими материально-техническими трудностями», в то время как все необходимое для этого есть на базе в Форт-Силле, штат Оклахома.

Длительность и сложность обучения означает, что Киев не получит Patriot еще в течение «многих месяцев», пояснил другой представитель Пентагона: Вашингтон не готов поставлять эти вооружения, пока ВСУ не научатся их использовать.

21 декабря госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитно-ракетные комплексы Patriot. В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплексов Patriot также не помешают России достигнуть целей спецоперации. Он добавил, что новое вооружение станет законной целью для российских военных.

Вчера, 22 декабря, президент РФ Владимир Путин назвал ЗРК Patriot устаревшим и не таким эффективным, как, например, российский С-300, поэтому у России найдется «противоядие» для американской техники. Он добавил, что поставки США комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию кризиса. В то же время Россия не стремится «раскручивать маховик военного конфликта». Путин подчеркнул, что Москва, наоборот, хочет закончить боевые действия на Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Россия неоднократно критиковала страны Запада за оказываемую Киеву поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных