Путин: на американские ЗРК Patriot найдется противоядие
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot устарел и не работает так, как российский С-300, поэтому у России найдется «противоядие» для американской техники. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
«Что касается Patriot, это достаточно старая система, она не работает, так скажем, как наша С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется», — подчеркнул Путин.
Он добавил, что поставки США комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию кризиса. В то же время Россия не стремится «раскручивать маховик военного конфликта». Путин подчеркнул, что Москва, наоборот, хочет закончить боевые действия на Украине.
Накануне, 21 декабря, госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot.
В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплексов Patriot также не помешают России достигнуть целей спецоперации. Он добавил, что новое вооружение станет законной целью для российских военных.
15 декабря посольство России в США предупредило Вашингтон, что отправка Украине ЗРК Patriot может привести к «непредсказуемым последствиям». Данное решение дипмиссия назвала «провокационным шагом» со стороны США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.