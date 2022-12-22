Путин: на американские ЗРК Patriot найдется противоядие

«Что касается Patriot, это достаточно старая система, она не работает, так скажем, как наша С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется», — подчеркнул Путин.