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Путин: на американские ЗРК Patriot найдется противоядие

Ведомости

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot устарел и не работает так, как российский С-300, поэтому у России найдется «противоядие» для американской техники. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. 

«Что касается Patriot, это достаточно старая система, она не работает, так скажем, как наша С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется», — подчеркнул Путин. 

Он добавил, что поставки США комплексов Patriot на Украину ведут к затягиванию кризиса. В то же время Россия не стремится «раскручивать маховик военного конфликта». Путин подчеркнул, что Москва, наоборот, хочет закончить боевые действия на Украине. 

Накануне, 21 декабря, госдеп США сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. 

В Кремле заявили, что подобные действия не способствуют урегулированию украинского кризиса. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставки комплексов Patriot также не помешают России достигнуть целей спецоперации. Он добавил, что новое вооружение станет законной целью для российских военных. 

15 декабря посольство России в США предупредило Вашингтон, что отправка Украине ЗРК Patriot может привести к «непредсказуемым последствиям». Данное решение дипмиссия назвала «провокационным шагом» со стороны США.  

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

Ранее по теме: Медведев назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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