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В Кремле прокомментировали решение США о поставках ЗРК Patriot Киеву

Ведомости

Анонсированные Вашингтоном поставки Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не способствуют урегулированию украинского кризиса и не помешает России достичь целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, да и одновременно это не может помешать РФ достигать своих целей в ходе СВО. Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы», – рассказал он.

Песков также отметил, что поставленные Украине ЗРК станут законными военными целями для российских сил.

Вчера, 21 декабря, госдепартамент сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен также объявил о дополнительном пакете помощи в размере $850 млн. По его словам, с учетом этих выплат общая сумма военной помощи, которую Украина получила от США, достигнет $21,9 млрд.

15 декабря посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных