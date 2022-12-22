В Кремле прокомментировали решение США о поставках ЗРК Patriot Киеву

«Мы видим, что фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине. Это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а наоборот, да и одновременно это не может помешать РФ достигать своих целей в ходе СВО. Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем они могли бы», – рассказал он.