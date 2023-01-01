Премьер Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие НАТО в республике
Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие войск НАТО в республике. Об этом он заявил изданию Die Welt.
«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО в нашей стране повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», – цитирует издание Курти.
Премьер отметил, что сейчас республика увеличивает расходы на оборону, а также количество солдат-резервистов. По его мнению, увеличение миротворческого контингента НАТО (KFOR) «поддержит оборонительные усилия» Косова.
Сейчас в республике находится порядка 3800 миротворцев НАТО, 70 человек из них – немецкие военнослужащие, уточняет Die Welt. По решению бундестага Германии, число немецких военных в Косове может быть увеличено до 400 человек.
Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.