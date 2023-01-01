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Премьер Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие НАТО в республике

Ведомости

Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие войск НАТО в республике. Об этом он заявил изданию Die Welt.

«Значительное увеличение численности солдат и боевой техники НАТО в нашей стране повысит безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан», – цитирует издание Курти.

Премьер отметил, что сейчас республика увеличивает расходы на оборону, а также количество солдат-резервистов. По его мнению, увеличение миротворческого контингента НАТО (KFOR) «поддержит оборонительные усилия» Косова.

Сейчас в республике находится порядка 3800 миротворцев НАТО, 70 человек из них – немецкие военнослужащие, уточняет Die Welt. По решению бундестага Германии, число немецких военных в Косове может быть увеличено до 400 человек.

Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста.

К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудники международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.

26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных