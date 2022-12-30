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Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косове

Ведомости

Сербия смогла избежать эскалации конфликта в Косове и Метохии, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич. 

«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вучич признался, что обострение ситуации на севере Косова отняло у него много сил. Он добавил, что «был сломлен» и «почти раздавлен». 

Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.

К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии. 

26 декабря он приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение. Кроме того, накануне начался разбор баррикад. Вучич предположил, что на это уйдет от одного до двух дней. Ранее сегодня стало известно, что все баррикады разобраны. Ранее Вучич подчеркивал, что недоверие к Приштине у Белграда не ушло. Он добавил, что власти Сербии не позволят «играть жизнями сербов и их существованием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных