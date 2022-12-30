Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косове
Сербия смогла избежать эскалации конфликта в Косове и Метохии, который мог бы закончиться «катастрофой с НАТО». Такое заявление сделал президент республики Александр Вучич.
«Я сегодня вечером буду говорить о деталях, почему нам на этот раз удалось избежать катастрофы, почему приштинские власти не пришли на север. Но у нас была бы катастрофа с НАТО, нам удалось избежать ее в этот момент», — сказал он (цитата по ТАСС).
Вучич признался, что обострение ситуации на севере Косова отняло у него много сил. Он добавил, что «был сломлен» и «почти раздавлен».
Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии.
26 декабря он приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение. Кроме того, накануне начался разбор баррикад. Вучич предположил, что на это уйдет от одного до двух дней. Ранее сегодня стало известно, что все баррикады разобраны. Ранее Вучич подчеркивал, что недоверие к Приштине у Белграда не ушло. Он добавил, что власти Сербии не позволят «играть жизнями сербов и их существованием».