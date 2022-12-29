Вучич отменил режим повышенной боевой готовности армии Сербии
Президент Сербии Александр Вучич приказал отменить режим повышенной боевой готовности сербской армии. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию президента.
Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности 26 декабря на фоне обострения ситуации на севере Косова и Метохии. Министр обороны страны Милош Вучевич отмечал, что такое решение необходимо, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет Сербии, а также предотвратить «погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили».
10 декабря на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения обстановки в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии. Накануне, 28 декабря, власти США и ЕС призвали все стороны возникшей «напряженной ситуации» в Косове к немедленной деэскалации.
Ранее сегодня Вучич анонсировал начало разбора баррикад на севере Косово 29 декабря. По его словам, на это уйдет от одного до двух дней. При этом, добавил Вучич, недоверие к Приштине у Белграда не ушло. Он подчеркнул, что власти Сербии не позволят «играть жизнями сербов и их существованием».