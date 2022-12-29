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Вучич отменил режим повышенной боевой готовности армии Сербии

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич приказал отменить режим повышенной боевой готовности сербской армии. Об этом сообщает агентство Tanjug со ссылкой на администрацию президента.

Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности 26 декабря на фоне обострения ситуации на севере Косова и Метохии. Министр обороны страны Милош Вучевич отмечал, что такое решение необходимо, чтобы защитить территориальную целостность и суверенитет Сербии, а также предотвратить «погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили». 

10 декабря на пункте пропуска «Ярине» был задержан этнический серб и бывший полицейский косовской полиции Деян Пантич. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.

К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения обстановки в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии. Накануне, 28 декабря, власти США и ЕС призвали все стороны возникшей «напряженной ситуации» в Косове к немедленной деэскалации. 

Ранее сегодня Вучич анонсировал начало разбора баррикад на севере Косово 29 декабря. По его словам, на это уйдет от одного до двух дней. При этом, добавил Вучич, недоверие к Приштине у Белграда не ушло. Он подчеркнул, что власти Сербии не позволят «играть жизнями сербов и их существованием».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных