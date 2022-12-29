Вучич отменил режим повышенной боевой готовности армии Сербии

Ранее сегодня Вучич анонсировал начало разбора баррикад на севере Косово 29 декабря. По его словам, на это уйдет от одного до двух дней. При этом, добавил Вучич, недоверие к Приштине у Белграда не ушло. Он подчеркнул, что власти Сербии не позволят «играть жизнями сербов и их существованием».