Глава «Вагнера» Пригожин заявил о большом количестве взятых на Украине пленных
ЧВК «Вагнер» в ходе спецоперации на Украине взяла большое количество пленных, заявил агентству «РИА Новости» ее основатель Евгений Пригожин.
«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», – заявил он изданию.
По словам Пригожина, «жестче всего» к ним относятся те, кто берут их в плен, поскольку это происходит на передовой и «это их враг с оружием в руках». Уже в плену жестокого отношения к ним нет, заверил основатель «Вагнера».
Днем 31 декабря Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило о возвращении из плена 82 российских военнослужащих. Освобожденные военные будут доставлены самолетом в Москву, где пройдут лечение и реабилитацию.
В последний раз российские военные сообщали об обмене пленными с ВСУ 6 декабря – тогда домой вернулись 60 российских военнослужащих. Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин тогда отметил, что украинской стороне также были возвращены 60 человек. До этого, 1 декабря, домой после обмена вернулись 50 российских военных.
В конце ноября Россия и Украина провели несколько обменов военнопленными. Так, 23 ноября из украинского плена были возвращены 35 российских военнослужащих, столько же военных передали украинской стороне. 24 ноября в ходе очередного обмена российская сторона вернула 50 военных. Обмены по формуле «9 на 9» состоялись 25 и 26 ноября.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.