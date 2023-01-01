Минобороны Кореи: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к концу режима

«РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики Корея сообщило, что спецпредставитель южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси пуски ракет Северной Кореей. По итогам разговора стороны заявили, что эти действия Пхеньяна приведут лишь к большей изоляции страны. «В связи с заявленной Северной Кореей готовностью продолжать провокации в этом году стороны подчеркнули, что провокации Северной Кореи углубят ее изоляцию и она столкнется с более сильной оборонной готовностью южнокорейско-американского альянса, сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности, а также единым и решительным ответом со стороны международного сообщества», – цитирует издание заявление МИДа.