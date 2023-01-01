Минобороны Кореи: попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к концу режима
Любая попытка Северной Кореи применить ядерное оружие приведет к концу действующего в стране политического режима, заявили в пресс-службе министерства национальной обороны Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap News.
«Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применить ядерное оружие, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», – говорится в распространенном среди журналистов заявлении министерства. Также оно призвало КНДР прекратить ядерные разработки и осознать, что денуклеаризация – это «единственный способ» улучшить жизнь северокорейского народа.
В министерстве добавили, что будут сдерживать угрозы со стороны КНДР и реагировать на них, усиливая свою трехступенчатую систему обороны.
Ранее Yonhap News со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщило, что Северная Корея в ночь с 31 декабря на 1 января запустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Японского моря. Прежде чем упасть в море, ракета пролетела около 400 км, сообщили военные. Утром 31 декабря КНДР из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто выпустила в сторону Японского моря три аналогичных ракеты.
В этот день, как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), была проведена церемония преподнесения сверхкрупных реактивных орудий 600-милиметрового калибра. В своей речи на церемонии лидер КНДР Ким Чен Ын отметил, что на этом вооружении может быть размещено тактическое ядерное оружие.
«РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики Корея сообщило, что спецпредставитель южнокорейского МИДа по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси пуски ракет Северной Кореей. По итогам разговора стороны заявили, что эти действия Пхеньяна приведут лишь к большей изоляции страны. «В связи с заявленной Северной Кореей готовностью продолжать провокации в этом году стороны подчеркнули, что провокации Северной Кореи углубят ее изоляцию и она столкнется с более сильной оборонной готовностью южнокорейско-американского альянса, сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности, а также единым и решительным ответом со стороны международного сообщества», – цитирует издание заявление МИДа.
27 декабря представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сын О сообщил в ходе брифинга, что в воздушное пространство республики вторглись пять беспилотников из Северной Кореи. Для противодействия им в воздух были подняты истребители и ударные вертолеты, при этом один из истребителей Ка-1 по не известной пока причине потерпел крушение, оба пилота катапультировались. Из-за инцидента около 30 рейсов, вылетающих из крупнейших аэропортов страны Инчхон и Кимпхо, были приостановлены по запросу военных на час.
Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо, а один из них пролетел над жилыми районами недалеко от Паджу, поднялся в небо над Сеулом, а затем скрылся. Как отметило Yonhap, последний раз БПЛА КНДР вторгались на территорию Южной Кореи летом 2017 г.