Газета
Политика

Матвиенко передала президенту Бразилии письменное послание от Путина

Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала письменное послание президента России Владимира Путина лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом пишет «РИА Новости».

«Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график», – цитирует издание Матвиенко.

1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента, который победил на выборах по итогам второго тура в октябре. Как сообщала пресс-служба Совфеда, Матвиенко прибыла в Бразилию 31 декабря с рабочим визитом – она представляла Россию на инагурации Лулы да Сильвы. Вместе со спикером в состав делегации вошли зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев и руководитель аппарата Геннадий Голов.

Как уточняет «РИА Новости», накануне президент Бразилии провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря также провела ряд встреч, в том числе с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и председателем ассамблеи Мозамбика Эшперансе Биаш.

31 октября Высший избирательный суд Бразилии сообщил, что бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару.

Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%.

В 2016 г. Лула да Силва стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его обвиняли в получении взяток от строительных компаний, взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. В марте 2021 г. суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных