Матвиенко передала президенту Бразилии письменное послание от Путина
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала письменное послание президента России Владимира Путина лидеру Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Об этом пишет «РИА Новости».
«Я передала послание письменное президента Российской Федерации глубоко уважаемому президенту Бразилии и также подтвердила, что мы ждем его в Москве, как только позволит его график», – цитирует издание Матвиенко.
1 января в Бразилиа состоялась инаугурация президента, который победил на выборах по итогам второго тура в октябре. Как сообщала пресс-служба Совфеда, Матвиенко прибыла в Бразилию 31 декабря с рабочим визитом – она представляла Россию на инагурации Лулы да Сильвы. Вместе со спикером в состав делегации вошли зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев и руководитель аппарата Геннадий Голов.
Как уточняет «РИА Новости», накануне президент Бразилии провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря также провела ряд встреч, в том числе с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и председателем ассамблеи Мозамбика Эшперансе Биаш.
31 октября Высший избирательный суд Бразилии сообщил, что бывший президент страны (2003-2010 гг.), кандидат от социалистической Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва по итогам второго тура голосования стал новым президентом Бразилии, победив действующего главу государства Жаира Болсонару.
Лула да Силва уже был главой бразильского государства с 2003 по 2010 г. В этот период в стране были реализованы масштабные социально-экономические программы против бедности, голода. В частности, по данным Всемирного банка, уровень бедности в стране сократился почти в два раза, с 41,7% до 24%.
В 2016 г. Лула да Силва стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его обвиняли в получении взяток от строительных компаний, взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. В марте 2021 г. суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.