Матвиенко передала президенту Бразилии письменное послание от Путина

В 2016 г. Лула да Силва стал фигурантом судебного разбирательства по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его обвиняли в получении взяток от строительных компаний, взамен он должен был помочь им заключить контракты с нефтяной госкомпанией Petrobras. В июле 2017 г. его признали виновным и приговорили к 12 годам и одному месяцу лишения свободы, ему также запрещалось занимать государственные должности в течение 19 лет. В марте 2021 г. суд аннулировал все разбирательства в отношении Лулы да Силвы в связи с выявлением процессуальных нарушений.