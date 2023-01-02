Володин назвал 2023 год определяющим для России и мира
Наступивший год многое определит в развитии России и всего мира и должен стать годом общей победы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед...Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», – написал он.
Для этого «нам всем необходимо более эффективно работать», каждому — на своем участке, добавил спикер ГД. Россия в 2023 г., считает Володин, прошла через исторические события, среди которых он назвал решения президента для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, а также противостояние санкциям и вызовам. По его оценке, в 2023 г. проявятся результаты процессов, запущенных в прошлом году.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении, которое он записал в окружении военных, назвал 2022 г. годом трудных решений и мощной консолидации российского общества. По словам президента, 2022 г. стал рубежом, на котором заложена основа истинной независимости РФ. «За это мы сегодня и сражаемся», – заявил Путин.
Президент упомянул в своей речи Запад, который «врал о мире и готовился к агрессии, в чем сегодня признается, не стесняясь». По его словам, западные страны цинично использовали Украину и ее народ, чтобы расколоть Россию, однако историческая правда на нашей сторон.
Путин также поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранится великой и независимой.