Газета
Политика

Володин назвал 2023 год определяющим для России и мира

Ведомости

Наступивший год многое определит в развитии России и всего мира и должен стать годом общей победы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед...Наступивший год — на основе единения наших граждан — должен стать годом развития, годом общей Победы», – написал он.

Для этого «нам всем необходимо более эффективно работать», каждому — на своем участке, добавил спикер ГД. Россия в 2023 г., считает Володин, прошла через исторические события, среди которых он назвал решения президента для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, а также противостояние санкциям и вызовам. По его оценке, в 2023 г. проявятся результаты процессов, запущенных в прошлом году.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении, которое он записал в окружении военных, назвал 2022 г. годом трудных решений и мощной консолидации российского общества. По словам президента, 2022 г. стал рубежом, на котором заложена основа истинной независимости РФ. «За это мы сегодня и сражаемся», – заявил Путин.

Президент упомянул в своей речи Запад, который «врал о мире и готовился к агрессии, в чем сегодня признается, не стесняясь». По его словам, западные страны цинично использовали Украину и ее народ, чтобы расколоть Россию, однако историческая правда на нашей сторон.

Путин также поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранится великой и независимой.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных