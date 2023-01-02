Володин назвал 2023 год определяющим для России и мира

Для этого «нам всем необходимо более эффективно работать», каждому — на своем участке, добавил спикер ГД. Россия в 2023 г., считает Володин, прошла через исторические события, среди которых он назвал решения президента для обеспечения безопасности и защиты суверенитета страны, а также противостояние санкциям и вызовам. По его оценке, в 2023 г. проявятся результаты процессов, запущенных в прошлом году.