Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных
Президент РФ Владимир Путин произнес новогоднюю речь в окружении военных, первыми в России за несколько минут до Нового года обращение президента посмотрели жители Камчатки.
Как отмечает ТАСС, обращение Путина стало самым продолжительным за всю историю. В этот раз глава государства впервые выступил с традиционной новогодней речью не на фоне Кремля. Он заявил, что уходящий год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества, и отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. По словам президента, 2022 год стал рубежом, на котором заложена основа нашей истинной независимости. «За это мы сегодня и сражаемся», – заявил Путин, добавив, что суверенитет России зависит от нашей силы и воли.
«Наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Президент упомянул в своей речи Запад, который «врал о мире и готовился к агрессии, в чем сегодня признается, не стесняясь». По его словам, западные страны цинично использовали Украину и ее народ, чтобы расколоть Россию, однако историческая правда на нашей сторон.
Путин также поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу и выразил уверенность, что Россия преодолеет все трудности, сохранится великой и независимой.
«Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое, безопасное будущее России зависит только от нас. От нашей силы и воли», — заявил президент.
Глава государства также сказал, что власти РФ сделают все возможное для помощи семьям погибших военных, добавив, что всем сердцем разделяет их боль. Отдельно Путин поздравил весь личный состав Вооруженных сил России с праздником, поблагодарил за службу и назвал героями всех военных, ополченцев и добровольцев, сражающихся за родную землю.