Путин поздравил россиян с Новым годом в окружении военных

Как отмечает ТАСС, обращение Путина стало самым продолжительным за всю историю. В этот раз глава государства впервые выступил с традиционной новогодней речью не на фоне Кремля. Он заявил, что уходящий год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества, и отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. По словам президента, 2022 год стал рубежом, на котором заложена основа нашей истинной независимости. «За это мы сегодня и сражаемся», – заявил Путин, добавив, что суверенитет России зависит от нашей силы и воли.