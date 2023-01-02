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Командующий дальней авиацией анонсировал участие в СВО стратегических самолетов

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Российская стратегическая авиация будет участвовать в специальной военной операции в 2023 г., сообщает Минобороны со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша.

«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — сказал Кобылаш (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в новом году эти задачи будут решаться в ходе участия дальней авиации в СВО.

Дальняя авиация входит в состав ВКС РФ с 1 августа 2015 г. и является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех компонент стратегических ядерных сил России. В ее состав входят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78. В конце декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных