Командующий дальней авиацией анонсировал участие в СВО стратегических самолетов

Дальняя авиация входит в состав ВКС РФ с 1 августа 2015 г. и является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех компонент стратегических ядерных сил России. В ее состав входят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78. В конце декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М.