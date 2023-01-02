Командующий дальней авиацией анонсировал участие в СВО стратегических самолетов
Российская стратегическая авиация будет участвовать в специальной военной операции в 2023 г., сообщает Минобороны со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил России Сергея Кобылаша.
«В ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки спланированно применение авиационных средств поражения. Будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия», — сказал Кобылаш (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в новом году эти задачи будут решаться в ходе участия дальней авиации в СВО.
Дальняя авиация входит в состав ВКС РФ с 1 августа 2015 г. и является стратегическим резервом Верховного главнокомандования и одной из трех компонент стратегических ядерных сил России. В ее состав входят стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3, дальние самолеты-разведчики Ту-22МР и самолеты-топливозаправщики Ил-78. В конце декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М.