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В Донецке почти 16 000 абонентов остались без электричества после обстрела ВСУ

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В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ была повреждена линия 110 кВ, без электричества остались 15 700 абонентов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Повреждена линия 110 кВ, обесточена ПС "Трудовская" — обесточено 84 трансформаторных подстанции, остановлены 33 котельные. Без энергоснабжения 15 700 абонентов», – говорится в сообщении.

Обесточен оказался в том числе и Петровский водоузел, добавили там. Всего за 1 января украинская сторона выпустила по территории ДНР 397 единиц различных снарядов, под огнем оказались пять районов Донецка, один человек погиб, еще шестеро ранены.

В начале декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские войска продолжают освобождение населенных пунктов ДНР. Он отмечал, что за последнее время под контроль России перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка. 15 декабря врио главы республики Денис Пушилин сообщил, что город Марьинка в ДНР освобожден более чем на 80%. Поселок Майорск российские военные взяли под контроль 13 ноября. На следующий день Минобороны РФ сообщило об освобождении Павловки. В тот же день стало известно о взятии под контроль поселка Опытное.

Ранее по теме: При обстреле Донецка погиб сотрудник военных органов СК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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