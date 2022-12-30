При обстреле Донецка погиб сотрудник военных органов СК
В результате обстрела Донецка погиб замначальника отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Отмечается, что сотрудник СК погиб при исполнении служебных обязанностей 30 декабря. Рыбаков был ветераном боевых действий и ветераном военной службы, рассказали в СК. У него остались жена и двое малолетних детей.
Соболезнования родным и близким сотрудника СК выразил глава ведомства Александр Бастрыкин. Он также поручил оказать всестороннюю поддержку семье Рыбакова. В СК уточнили, что по факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело.
Украинские военные обстреляли центр Донецка сегодня ночью, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Удары наносили ракетами HIMARS. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что повреждения получили гостиница «Виктория» и два жилых многоквартирных дома. По его словам, обстрелы города продолжились и днем.
В пресс-службе СК напомнили, что сотрудники ведомства с начала спецоперации расследуют военные преступления Киева в отношении мирных жителей и российских военнослужащих. Работа в боевых условиях «неизбежно приводит к потерям», добавили в СК.
Ранее сегодня Бастрыкин сообщил, что после ухода украинских войск из Мариуполя в городе было обнаружено около 3000 тел убитых местных жителей. В СК сообщили, что следователям не удалось опознать все личности, в связи с этим ведомство предложило «организовать работу по формированию базы ДНК погибших», чтобы родственники смогли узнать судьбу своих близких, которые числятся пропавшими без вести.
По данным СК, к преступлениям причастны главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также ряд других военных Украины. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применения запрещенных методов ведения войны). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.