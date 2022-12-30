При обстреле Донецка погиб сотрудник военных органов СК

Ранее сегодня Бастрыкин сообщил, что после ухода украинских войск из Мариуполя в городе было обнаружено около 3000 тел убитых местных жителей. В СК сообщили, что следователям не удалось опознать все личности, в связи с этим ведомство предложило «организовать работу по формированию базы ДНК погибших», чтобы родственники смогли узнать судьбу своих близких, которые числятся пропавшими без вести.