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При обстреле Донецка погиб сотрудник военных органов СК

Ведомости

В результате обстрела Донецка погиб замначальника отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба СК. 

Отмечается, что сотрудник СК погиб при исполнении служебных обязанностей 30 декабря. Рыбаков был ветераном боевых действий и ветераном военной службы, рассказали в СК. У него остались жена и двое малолетних детей.

Соболезнования родным и близким сотрудника СК выразил глава ведомства Александр Бастрыкин. Он также поручил оказать всестороннюю поддержку семье Рыбакова. В СК уточнили, что по факту гибели Рыбакова возбуждено уголовное дело. 

Украинские военные обстреляли центр Донецка сегодня ночью, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. Удары наносили ракетами HIMARS. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что повреждения получили гостиница «Виктория» и два жилых многоквартирных дома. По его словам, обстрелы города продолжились и днем.

В пресс-службе СК напомнили, что сотрудники ведомства с начала спецоперации расследуют военные преступления Киева в отношении мирных жителей и российских военнослужащих. Работа в боевых условиях «неизбежно приводит к потерям», добавили в СК. 

Ранее сегодня Бастрыкин сообщил, что после ухода украинских войск из Мариуполя в городе было обнаружено около 3000 тел убитых местных жителей. В СК сообщили, что следователям не удалось опознать все личности, в связи с этим ведомство предложило «организовать работу по формированию базы ДНК погибших», чтобы родственники смогли узнать судьбу своих близких, которые числятся пропавшими без вести. 

По данным СК, к преступлениям причастны главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, а также ряд других военных Украины. В их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применения запрещенных методов ведения войны). Максимальное наказание по статье составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее по теме: СК сообщил об обнаружении 3000 тел местных жителей в Мариуполе

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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