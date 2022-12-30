СК сообщил об обнаружении 3000 тел местных жителей в Мариуполе

Следствием было установлено, что к преступлениям были причастны главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также ряд других военных Украины. В их отношении было возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных методов ведения войны и жестокого обращения с мирным населением и военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы сроком до 20 лет. Общая сумма ущерба, который они нанесли городу при использовании его инфраструктуры в военных целях, составила свыше 176 млрд руб.