СК сообщил об обнаружении 3000 тел местных жителей в Мариуполе
После того, как украинские военные оставили Мариуполь, в городе было обнаружено около 3000 тел убитых местных жителей. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Мариуполе.
«Так, только в апреле 2022 г. на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», — сказал он.
При этом не все личности могут быть опознаны, в связи с чем в СК предложили «организовать работу по формированию базы ДНК погибших», чтобы у родственников появилась возможность узнать судьбу своих близких, которые числятся пропавшими без вести».
По оценке следствия, во время работы гуманитарных коридоров через один из участков Мариуполя (сектор «А») «бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия для эвакуации» мирных жителей из города.
Следствием было установлено, что к преступлениям были причастны главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, а также ряд других военных Украины. В их отношении было возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных методов ведения войны и жестокого обращения с мирным населением и военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы сроком до 20 лет. Общая сумма ущерба, который они нанесли городу при использовании его инфраструктуры в военных целях, составила свыше 176 млрд руб.
После начала специальной военной операции 24 февраля российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.