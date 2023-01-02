Австрия и Индия призвали к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров
Министры иностранных дел Австрии и Индии Александер Шалленберг и Субраманьям Джайшанкар призвали к проведению мирных переговоров по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает «РИА Новости».
«Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр [Индии Нарендра] Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами — с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели», — заявил Шалленберг на пресс-конференции, отметив, что «мира можно достичь за столом переговоров».
«Мы настаиваем на переговорах. Премьер-министр недавно провел переговоры не только с президентом Зеленским, но и с президентом [России Владимиром] Путиным... Я сам говорил с министрами иностранных дел (РФ) Лавровым и (Украины) Кулебой», — отметил в свою очередь глава МИД Индии.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.