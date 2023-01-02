Австрия и Индия призвали к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров

«Индии отводится большая роль в этой связи, премьер-министр [Индии Нарендра] Моди остается одним из немногих, кто регулярно ведет переговоры с обеими сторонами — с Россией и с Украиной... У нас также высокие ожидания от председательства Индии в G20... Наша цель должна заключаться в восстановлении мира, чтобы дипломатия снова могла была подключена на Украине. Мы еще не настолько продвинулись, решение все еще пытаются найти на поле боя... но мы не должны забывать о нашей цели», — заявил Шалленберг на пресс-конференции, отметив, что «мира можно достичь за столом переговоров».