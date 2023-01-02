ВС России уничтожили более 70 иностранных наемников на Украине
Вооруженные силы России в результате удара высокоточным оружием по пункту временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области уничтожили более 70 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Свыше 100 из них получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах н. п. Марково, Краматорск (ДНР), а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников», — сказал он в рамках ежедневного брифинга.
Конашенков добавил, что на Купянском направлении ударами артиллерии были поражены две бронемашины и три автомобиля терробороны, уничтожено до 30 украинских боевиков. Также ВС России уничтожили более более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении, более 40 — на Южнодонецком направлении и до 70 — на Донецком направлении.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.