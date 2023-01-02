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ВС России уничтожили более 70 иностранных наемников на Украине

Ведомости

Вооруженные силы России в результате удара высокоточным оружием по пункту временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области уничтожили более 70 иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Свыше 100 из них получили ранения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «иностранного легиона» в районах н. п. Марково, Краматорск (ДНР), а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников», — сказал он в рамках ежедневного брифинга.

Конашенков добавил, что на Купянском направлении ударами артиллерии были поражены две бронемашины и три автомобиля терробороны, уничтожено до 30 украинских боевиков. Также ВС России уничтожили более более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении, более 40 — на Южнодонецком направлении и до 70 — на Донецком направлении.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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