ВС России уничтожили более 70 иностранных наемников на Украине

Конашенков добавил, что на Купянском направлении ударами артиллерии были поражены две бронемашины и три автомобиля терробороны, уничтожено до 30 украинских боевиков. Также ВС России уничтожили более более 40 украинских военных на Краснолиманском направлении, более 40 — на Южнодонецком направлении и до 70 — на Донецком направлении.