При обстреле села Муром в Белгородской области пострадало кладбище
Во время украинского обстрела села Муром в Белгородской области повреждения получили как минимум 15 могил, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Часть снарядов при обстреле Мурома прилетела на кладбище. Не менее 15 могил повреждено: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники... Чем могли помешать ВСУ давно умершие люди, непонятно! Изверги, пытающиеся уничтожить память!» – написал он.
Глава региона добавил, что на днях территория кладбища будет исследована повторно, чтобы составить план восстановления повреждений.
Об обстреле села Муром Гладков сообщил ранее сегодня, подчеркнув, что никто из жителей не пострадал, повреждения получили два частных дома.
Ранее ВСУ обстреляли 30 декабря село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, тогда был поврежден частный жилой дом многодетной семьи, никто не пострадал.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в в нескольких регионах с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 декабря. Он продлится до 5 января.