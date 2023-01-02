В ЕП запустили процедуру лишения неприкосновенности двух депутатов из-за коррупции

Агентство утоняет, что речь, скорее всего, идет о двух европарламентариях, которые оказались в эпицентре коррупционного скандала, связанного с проведением ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Так, в декабре полиция Бельгии провела многочисленные обыски в Брюсселе, за которыми последовал арест четырех человек, в том числе зампреда Европарламента Евы Кайли. Согласно сообщению прокуратуры страны, фигуранты дела «подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента». Сама же цель этого влияния заключалась в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС перед началом международного первенства.