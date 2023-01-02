В ЕП запустили процедуру лишения неприкосновенности двух депутатов из-за коррупции
Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола запустила процедуру лишения двух депутатов иммунитета, правоохранительные органы Бельгии ранее обвинили их в коррупции, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение европейского законодательного органа.
«Председатель Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов. Уже были приняты первые меры процедурного характера, председатель объявит об этом на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения», — указано в сообщении.
Агентство утоняет, что речь, скорее всего, идет о двух европарламентариях, которые оказались в эпицентре коррупционного скандала, связанного с проведением ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Так, в декабре полиция Бельгии провела многочисленные обыски в Брюсселе, за которыми последовал арест четырех человек, в том числе зампреда Европарламента Евы Кайли. Согласно сообщению прокуратуры страны, фигуранты дела «подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента». Сама же цель этого влияния заключалась в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС перед началом международного первенства.
Газета Le Soir ранее опубликовала фотографию, сделанную полицией в результате обысков, на которой можно увидеть пачки денег. Отмечается, что в ходе обысков в доме экс-депутата ЕП Пьера Антонио Панзери было изъято 600 000 евро. Если сложить эту сумму с деньгами, найденными по месту жительства отстраненной от должности вице-президента ЕП Евы Кайли и ее партнера Франческо Джорджи, то получится более 1,5 млн евро.
Кайли арестовали 10 декабря по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, в Бельгии был задержан ее отец, в портфеле которого нашли крупную сумму наличными. В ходе обысков в доме Кайли также были обнаружены ценные вещи, которые, предположительно, она получила от катарских властей.