В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ

«Если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень емко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: все будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся», — сказал Булавко.