Газета
Политика

В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ

Ведомости

Белорусская армия готова к любому развитию событий на фоне падения украинской ракеты С-300 на территории страны, заявил закомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Анатолий Булавко телеканалу СТВ.

«Если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень емко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: все будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся», — сказал Булавко.

Он добавил, что многие белорусские военные в новогоднюю ночь не спали, находясь на дежурстве. «Потому что, как это говорится, хочешь мира – готовься к войне. Чего нам ждать в этом году? И, грубо говоря, сколько неспокойных ночей нашим бойцам еще придется пережить?» — добавил он.

29 декабря украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Ранее начальник управления зенитных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев заявил, что преднамеренная провокация со стороны вооруженных сил Украины рассматривается как одна из версий инцидента. Другая версия — «непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты», сказал он.

Ранее по теме: Госсекретарь Совбеза Белоруссии прокомментировал инцидент с ракетой

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных