В Белоруссии заявили о готовности к любому сценарию на фоне падения ракеты ВСУ
Белорусская армия готова к любому развитию событий на фоне падения украинской ракеты С-300 на территории страны, заявил закомандующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии Анатолий Булавко телеканалу СТВ.
«Если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и вооруженные силы, военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень емко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: все будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся», — сказал Булавко.
Он добавил, что многие белорусские военные в новогоднюю ночь не спали, находясь на дежурстве. «Потому что, как это говорится, хочешь мира – готовься к войне. Чего нам ждать в этом году? И, грубо говоря, сколько неспокойных ночей нашим бойцам еще придется пережить?» — добавил он.
29 декабря украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Ранее начальник управления зенитных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев заявил, что преднамеренная провокация со стороны вооруженных сил Украины рассматривается как одна из версий инцидента. Другая версия — «непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты», сказал он.