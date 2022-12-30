Госсекретарь Совбеза Белоруссии прокомментировал инцидент с ракетой
Вероятность случайного попадания украинской ракеты на территорию Белоруссии низка, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью «Sputnik Беларусь».
«Киев любыми путями стремится спровоцировать региональный конфликт. Украинской стороне недостаточно войны на своей территории. Примером тому недавний инцидент с уничтожением украинской ракеты С-300. Причину ее прилета на нашу территорию мы выясним. Но гарантии того, что она залетела к нам случайно, крайне мало. По всей видимости, здесь реализуется чей-то замысел», — сказал Вольфович.
Ранее сегодня начальник управления зенитных войск Белоруссии полковник Кирилл Казанцев заявил, что преднамеренная провокация со стороны вооруженных сил Украины рассматривается как одна из версий инцидента, связанного с упавшей украинской ракетой на территории республики. Другая версия — «непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты», сказал он.
29 декабря агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Из-за инцидента с ракетой МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима, потребовав от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения в будущем подобного. В пресс-службе минобороны Украины заявили, что Киев готов провести расследование вышеупомянутого инцидента. Украинская сторона также готова пригласить авторитетных экспертов, не связанных «с поддержкой РФ».