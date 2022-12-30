В Белоруссии допустили провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой

Днем ранее агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.