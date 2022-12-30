В Белоруссии допустили провокацию ВСУ как одну из версий инцидента с ракетой
Преднамеренная провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривается как одна из версий инцидента, связанного с упавшей украинской ракетой на территории Белоруссии. Об этом заявил начальник управления зенитных войск полковник Кирилл Казанцев, передает пресс-служба минобороны республики.
«По данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины», — заявил Казанцев
Днем ранее агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
Из-за инцидента с ракетой МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима, потребовав от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения в будущем подобного. В пресс-службе минобороны Украины заявили, что Киев готов провести расследование вышеупомянутого инцидента. Украинская сторона также готова пригласить авторитетных экспертов, не связанных «с поддержкой РФ».