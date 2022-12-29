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Киев заявил о готовности расследовать инцидент с упавшей в Белоруссии ракетой

Ведомости

Киев готов провести расследование инцидента с украинской ракетой С-300, уничтоженной в четверг силами белорусской ПВО, говорится в сообщении минобороны Украины.

«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии», – говорится в сообщении.

Украина также готова пригласить авторитетных экспертов, не связанных «с поддержкой РФ», добавили там.

Ранее сегодня агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.

После этого минобороны республики сообщило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины. 

МИД Белоруссии при этом вызвал посла Украины Игоря Кизима, потребовав от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения в будущем подобного.

Ранее по теме: МИД Белоруссии вызвал украинского посла из-за инцидента с ракетой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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