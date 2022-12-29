Киев заявил о готовности расследовать инцидент с упавшей в Белоруссии ракетой
Киев готов провести расследование инцидента с украинской ракетой С-300, уничтоженной в четверг силами белорусской ПВО, говорится в сообщении минобороны Украины.
«Украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению на Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Белоруссии», – говорится в сообщении.
Украина также готова пригласить авторитетных экспертов, не связанных «с поддержкой РФ», добавили там.
Ранее сегодня агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже проинформирован о случившемся.
После этого минобороны республики сообщило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.
МИД Белоруссии при этом вызвал посла Украины Игоря Кизима, потребовав от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения в будущем подобного.