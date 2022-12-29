Киев заявил о готовности расследовать инцидент с упавшей в Белоруссии ракетой

После этого минобороны республики сообщило, что упавшая на территории Белоруссии ракета была сбита ПВО. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.