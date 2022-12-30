В Кремле выразили озабоченность в связи с падением украинской ракеты в Белоруссии

На вопрос о том, связывались ли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по этому поводу, Песков отметил, что оборонные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте. «Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверенный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией. Ряд действий предприняла Белоруссия в этой связи, выступив с определенным демаршем перед украинской стороной», — сказал он.