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В Кремле выразили озабоченность в связи с падением украинской ракеты в Белоруссии

Ведомости

Инцидент с падением украинской ракеты С-300 на территории Белоруссии вызывает озабоченность в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В любом случае это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность, не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — сказал он. 

На вопрос о том, связывались ли президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по этому поводу, Песков отметил, что оборонные ведомства двух стран находятся в постоянном контакте. «Высочайший возможный уровень взаимного диалога и доверенный характер этого диалога позволяет оперативно обмениваться самой чувствительной информацией. Ряд действий предприняла Белоруссия в этой связи, выступив с определенным демаршем перед украинской стороной», — сказал он.

Накануне агентство «БелТА» сообщило, что украинская ракета упала на территории Белоруссии утром между 10:00 и 11:00. В результате произошедшего, по предварительным данным, никто не пострадал. Позже минобороны республики сообщило, что эта ракета была сбита системой противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины.

Из-за инцидента с ракетой МИД Белоруссии вызвал посла Украины Игоря Кизима, потребовав от Киева провести тщательное расследование всех обстоятельств инцидента и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения в будущем подобного. В пресс-службе минобороны Украины заявили, что Киев готов провести расследование вышеупомянутого инцидента. Украинская сторона также готова пригласить авторитетных экспертов, не связанных «с поддержкой РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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