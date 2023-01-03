В МИД России сочли невозможным заключение мирного договора с Японией
Диалог Москвы и Токио по мирному договору невозможен, поскольку Япония не отказывается от взятого ею антироссийского курса, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в интервью ТАСС.
«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», – сказал он.
Власти Японии присоединились к антироссийской кампании Запада после начала спецоперации на Украине, несмотря на то что Москва и Токио вели переговоры о всеобъемлющем договоре о мире, дружбе и добрососедстве, отметил Руденко. Сейчас признаков отхода Японией от антироссийского курса не наблюдается, подчеркнул дипломат.
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
В начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии условий для обсуждения мирного договора с Россией и «крайне сложном» положении дел в японо-российских отношениях. Японский премьер при этом подчеркнул, что Токио продолжит курс на «решение территориального вопроса» и заключение мирного соглашения с Москвой.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.