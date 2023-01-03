Зюганов сообщил о подготовке встречи руководства Госдумы с Путиным
Встреча руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным необходима и в настоящий момент готовится, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в комментарии «РИА Новости».
«Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится. И я в Думе выступал, и практически поддерживают все лидеры фракций», – сказал он.
На встрече должны быть обсуждены итоги 2022 г., ставшего «одним из самых сложных и ответственных», а также обменяться опытом, добавил политик.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, пообещал своевременно уведомить о такой встрече.
«Сообщим о сроках своевременно», – прокомментировал он агентству слова Зюганова.
В последний раз глава государства встречался с главами думских фракций и руководством ГД 7 июля. Тогда он поблагодарил парламентариев за оперативную и компетентную работу в условиях, сложившихся после начала спецоперации на Украине, а также за поддержку жителей Донбасса.
22 декабря Путин сообщил во время пресс-конференции, что в начале 2023 г. выступит с посланием Федеральному собранию. На пресс-конференции Путин сказал о том, что нужны время и дополнительный анализ происходящего и грядущих планов, чтобы послание «выглядело основательно, фундаментально».
В предыдущий раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. Оно длилось 1 час 18 минут. Тогда глава государства высказался о борьбе с пандемией коронавируса, социально-экономическом развитии России, отношениях с другими странами, а также озвучил ряд новых мер поддержки населения, в том числе объявил о выплатах семьям с детьми и беременным женщинам.