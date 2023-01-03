Минобороны сообщило об уничтожении двух HIMARS, из которых ВСУ обстреливали ДНР
Российские военные уничтожили две американские установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе Краматорска, из которых ВСУ обстреливали населенные пункты ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, из которых велись обстрелы населенных пунктов Донецкой народной республики», — говорится в сводке оборонного ведомства.
В районах Масляковки и Краматорска ударами ВКС РФ также было уничтожено более 130 иностранных наемников, уточнили в Минобороны.
Отмечается, что на купянском направлении противник потерял более 40 военнослужащих. Также удары по отрядам ВСУ российские войска нанесли на краснолиманском направлении, в результате было уничтожено более 120 украинских военных.
На донецком направлении Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление. В районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР противник потерял до 90 человек. На южнодонецком направлении было уничтожено более 30 украинских военнослужащих.
Кроме того, под Артемовском в ДНР и Червонной Диброве в ЛНР российские военные поразили три американские артиллерийские системы М-777. В Харьковской области и ДНР также были уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град», а в Запорожской области — две гаубицы Д-30.
Накануне, 2 января, Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации военных в Макеевке (ДНР). В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.