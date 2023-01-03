Минобороны сообщило об уничтожении двух HIMARS, из которых ВСУ обстреливали ДНР

Кроме того, под Артемовском в ДНР и Червонной Диброве в ЛНР российские военные поразили три американские артиллерийские системы М-777. В Харьковской области и ДНР также были уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град», а в Запорожской области — две гаубицы Д-30.