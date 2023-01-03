Глава МИД Сербии заявил об отзыве десятой страной своего признания Косова
Десятая по счету страна отозвала свое признание независимости частично признанного Косова, сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в комментарии газете «Вечерние новости».
Министр рассказал, что Сербия увеличила свои усилия на дипломатическом поприще по этому вопросу в ответ на политику Приштины, нарушающей, по оценке Белграда, все договоренности. В частности, речь идет о Вашингтонском соглашения 2020 г. По нему Белград временно приостанавливает дипломатическую линию на убеждение других государств отказаться от признания Косова в обмен на то, что Приштина не подает заявки на участие в международных организациях.
Дачич подчеркнул, что сейчас из 193 государств – членов ООН лишь 88 признали независимость Косова, при этом пять из них не поддерживают заявку Приштины на вступление во всемирную организацию, для которого необходимо две трети голосов ее участников. В комментарии изданию министр отметил, что Белград не называет страны, отозвавшие признание Косова, поскольку не хочет подвергать их «какому-либо давлению со стороны Приштины, тем более со стороны ее союзников».
«Вашингтонским соглашением мы взяли на себя обязательство прекратить инициативу по признанию и хотели показать, что придерживаемся того, что подписали. Однако Приштина этого не делает. Разница в отношении к взятым на себя обязательствам существенна, и каждый, кто выступает посредником, прекрасно знает, кто серьезный партнер, а кто лжец», – сказал Дачич в комментарии газете.
Россия и еще 104 государства независимость Косова не признают.
На севере частично признанной республики продолжает жить сербское меньшинство — около 5% от общего косовского населения (в начале 1990-х гг. — более 10%), или примерно 100 000 человек. В пограничном с Сербией городе Косовска-Митровица, а именно в его северной части, большинство (более 76%, или около 22 000 человек) населения — сербы. Там действуют две местные администрации: косовская и не признающая ее сербская. Фактически Косово контролирует только южную часть города.
14 декабря лидеры Косова подписали заявку на членство в Евросоюзе, а 15 декабря глава косовского правительства Альбин Курти официально подал ее на церемонии в Праге.
Первый вице-премьер Косова, отвечающий за европейскую интеграцию, Бесник Бислими заявил, что его автономия может быть готова к вступлению в ЕС ориентировочно к 2030 г. При этом пять стран Евросоюза (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания) по-прежнему не признают независимость Косова. Отношения Косова и Евросоюза были установлены в 2008 г. после провозглашения сербским автономным краем независимости.