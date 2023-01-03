Глава МИД Сербии заявил об отзыве десятой страной своего признания Косова

Дачич подчеркнул, что сейчас из 193 государств – членов ООН лишь 88 признали независимость Косова, при этом пять из них не поддерживают заявку Приштины на вступление во всемирную организацию, для которого необходимо две трети голосов ее участников. В комментарии изданию министр отметил, что Белград не называет страны, отозвавшие признание Косова, поскольку не хочет подвергать их «какому-либо давлению со стороны Приштины, тем более со стороны ее союзников».