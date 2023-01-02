В МИД России заявили о курсе Косова на эскалацию

«С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косове и вокруг нее. Мы видим, что косовские "власти" берут курс на эскалацию, при этом, очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», – сказал он.