В МИД России заявили о курсе Косова на эскалацию
Власти самопровозглашенного Косова взяли курс на обострение обстановки в регионе при поддержке Вашингтона и Евросоюза, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии «РИА Новости».
«С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косове и вокруг нее. Мы видим, что косовские "власти" берут курс на эскалацию, при этом, очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», – сказал он.
По оценке дипломата, политическое урегулирование конфликта потребует давления от западных стран на Приштину, чтобы косовские власти отказались от своих «воинственных планов».
Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие войск НАТО в республике, которое, по его оценке, повысит безопасность в регионе. Премьер также заявил об увеличении расходов на оборону и количества солдат-срочников.
Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссию ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудников международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.
26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать. В МИД РФ после этого заявили, что компромисс Сербии и Косова «трудно назвать устойчивым».