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Политика

В МИД России заявили о курсе Косова на эскалацию

Ведомости

Власти самопровозглашенного Косова взяли курс на обострение обстановки в регионе при поддержке Вашингтона и Евросоюза, заявил замглавы МИД России Александр Грушко в комментарии «РИА Новости».

«С огромной тревогой следим за эволюцией ситуации в Косове и вокруг нее. Мы видим, что косовские "власти" берут курс на эскалацию, при этом, очевидно для нас, они опираются на поддержку, открытую и скрытую, со стороны их кураторов, прежде всего со стороны Евросоюза и Вашингтона», – сказал он.

По оценке дипломата, политическое урегулирование конфликта потребует давления от западных стран на Приштину, чтобы косовские власти отказались от своих «воинственных планов».

Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти призвал усилить присутствие войск НАТО в республике, которое, по его оценке, повысит безопасность в регионе. Премьер также заявил об увеличении расходов на оборону и количества солдат-срочников.

Обострение обстановки на севере Косова произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП «Ярине», и вышло на акции протеста.

К баррикадам стянули миссию ЕС в Косове (EULEX), а также сотрудников международных сил безопасности под руководством НАТО в Косове и Метохии (KFOR). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совбеза страны в ответ на угрозы Курти разобрать баррикады своими силами.

26 декабря Вучич приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение, и в этот же день начался разбор баррикад. 30 декабря сербский президент заявил, что эскалации конфликта удалось избежать. В МИД РФ после этого заявили, что компромисс Сербии и Косова «трудно назвать устойчивым».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных