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В МИДе заявили, что компромисс Сербии и Косово «трудно назвать устойчивым»

Ведомости

Достигнутый компромисс Сербии и Косово по ситуации на севере непризнанной республики неустойчив. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Преодолевать острую фазу кризиса без кровопролития удается благодаря конструктивным шагам руководства Сербии, сделавшего все возможное, чтобы избежать открытого столкновения. Вместе с тем достигнутый под “твердые гарантии” Запада компромисс трудно назвать устойчивым», — говорится в официальном комментарии.

В МИДе указали на игнорирование «жизненно важного для сербов вопроса» о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен обеспечить права и безопасность косовских сербов. Захарова добавила, что, пока Приштина не выполнит это условие, «ситуация обречена оставаться столь же хрупкой». 

Кроме того, обратила внимание официальный представитель МИД, посредничество ЕС «не приносит плодов», у Приштины остается возможность «наращивать антисербский курс».

Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что избежать эскалации ситуации на севере Косово удалось. В противном случае, по его словам, конфликт мог закончиться «катастрофой с НАТО». Вучич также признался, что ситуация в Косово отняла у него много сил.

Обострение обстановки на севере Косово произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.

К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии. 

26 декабря он приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение. Кроме того, накануне начался разбор баррикад. Вучич предположил, что на это уйдет от одного до двух дней. Ранее сегодня стало известно, что все баррикады разобраны. 

Ранее по теме: Вучич заявил о предотвращении «катастрофы с НАТО» в Косове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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