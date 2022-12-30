В МИДе заявили, что компромисс Сербии и Косово «трудно назвать устойчивым»

26 декабря он приказал привести вооруженные силы Сербии в высшую степень боевой готовности, однако уже 29 декабря отменил это решение. Кроме того, накануне начался разбор баррикад. Вучич предположил, что на это уйдет от одного до двух дней. Ранее сегодня стало известно, что все баррикады разобраны.