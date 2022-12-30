В МИДе заявили, что компромисс Сербии и Косово «трудно назвать устойчивым»
Достигнутый компромисс Сербии и Косово по ситуации на севере непризнанной республики неустойчив. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Преодолевать острую фазу кризиса без кровопролития удается благодаря конструктивным шагам руководства Сербии, сделавшего все возможное, чтобы избежать открытого столкновения. Вместе с тем достигнутый под “твердые гарантии” Запада компромисс трудно назвать устойчивым», — говорится в официальном комментарии.
В МИДе указали на игнорирование «жизненно важного для сербов вопроса» о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово, который должен обеспечить права и безопасность косовских сербов. Захарова добавила, что, пока Приштина не выполнит это условие, «ситуация обречена оставаться столь же хрупкой».
Кроме того, обратила внимание официальный представитель МИД, посредничество ЕС «не приносит плодов», у Приштины остается возможность «наращивать антисербский курс».
Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что избежать эскалации ситуации на севере Косово удалось. В противном случае, по его словам, конфликт мог закончиться «катастрофой с НАТО». Вучич также признался, что ситуация в Косово отняла у него много сил.
Обострение обстановки на севере Косово произошло 10 декабря, когда приштинские власти задержали этнического серба, бывшего полицейского Деяна Пантича. Его подозревали в нападении на избирательную комиссию. В ответ на действия Приштины сербское население стало возводить баррикады, перекрыв проезд по трассе в нескольких населенных пунктах вблизи КПП, и вышло на акции протеста.
К баррикадам стянули миссии ЕС в Косове (EULEX). Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от косовских сербов «немедленно убрать баррикады». Из-за обострения ситуации в регионе Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии.