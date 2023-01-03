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В Саратовской области опровергли информацию о погибших мобилизованных из региона в Макеевке

Ведомости

В Макеевке нет и не было мобилизованных из Саратовской области. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.

«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что в результате удара ВСУ по Макеевке якобы погибли военнослужащие из Саратовской области. В частности, об этом сообщил канал «Romanov Лайт» (на момент публикации новости сообщение в Telegram-канале изменено. — Прим. «Ведомостей»).

Однако 2 января глава Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил гибель самарских военных. «Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — рассказал он изданию Sova.info.

Накануне Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации военных в Макеевке (ДНР). В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить. 

ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, уточнял ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.

Сегодня, 3 января, в Самаре и ряде других городов области прошел траурный митинг в память о погибших военных в Макеевке. Мероприятие началось со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных