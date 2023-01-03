В Саратовской области опровергли информацию о погибших мобилизованных из региона в Макеевке

Сегодня, 3 января, в Самаре и ряде других городов области прошел траурный митинг в память о погибших военных в Макеевке. Мероприятие началось со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.