В Саратовской области опровергли информацию о погибших мобилизованных из региона в Макеевке
В Макеевке нет и не было мобилизованных из Саратовской области. Об этом агентству «РИА Новости» сообщила начальник пресс-службы губернатора региона Диана Бурлаченко.
«По нашим данным, на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из Саратовской области нет и не было», — заявила она.
Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов писали, что в результате удара ВСУ по Макеевке якобы погибли военнослужащие из Саратовской области. В частности, об этом сообщил канал «Romanov Лайт» (на момент публикации новости сообщение в Telegram-канале изменено. — Прим. «Ведомостей»).
Однако 2 января глава Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил гибель самарских военных. «Под ударом вражеских сил оказались в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются», — рассказал он изданию Sova.info.
Накануне Минобороны РФ сообщило о гибели 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ по пункту временной дислокации военных в Макеевке (ДНР). В ведомстве уточнили, что украинские войска выпустили по зданию шесть ракет из американской РСЗО HIMARS, две из которых удалось сбить.
ВСУ атаковали Макеевку в новогоднюю ночь, военнослужащие находились в здании местного ПТУ, уточнял ТАСС. Как утверждал источник агентства в правоохранительных органах ДНР, причиной удара могло стать активное использование военными сотовых телефонов.
Сегодня, 3 января, в Самаре и ряде других городов области прошел траурный митинг в память о погибших военных в Макеевке. Мероприятие началось со службы по умершим. После этого собравшиеся почтили память военных минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.